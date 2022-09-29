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Düzce haberleri: Düzce'de 9 ayda 210 köpek yeni yuvasına kavuşturuldu

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Düzce haberleri: Düzce'de 9 ayda 210 köpek yeni yuvasına kavuşturuldu

Düzce haberler... Düzce'de yılın ilk 9 ayında 210 köpek sahiplendirilirken, 2 bin 656 köpeğin tedavi ve rehabilitasyonu yapıldı.

Düzce'de yılın ilk 9 ayında 210 köpek sahiplendirilirken, 2 bin 656 köpeğin tedavi ve rehabilitasyonu yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Düzce Belediyesi Hayvan Konukevi, kuruluşundan itibaren can dostların yanında olmaya devam ediyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmalarını sürdüren, uzman veteriner ve bakım personeli ile patili dostlara hizmet veren konukevi, yılın ilk 9 aylık sürecinde sokak hayvanlarına yönelik sağlıklaştırma çalışmalarına hız kesmeden devam etti.

Bu kapsamda 1769'u köpek, 247'si kedi olmak üzere 2 bin 16 hayvanı kuduz aşılarını yaparak kısırlaştıran tesis, 2 bin 656 köpeğin tedavi ve rehabilitasyonunu gerçekleştirdi.

Sokak hayvanlarının tesis içerisinde bakımlarını yapmalarının yanı sıra doğal ortamlarında da yanlarında olan ekipler, şehrin belirli noktalarına yerleştirilen beslenme odaklarının temizlenmesini ve mama takviyelerini de devam ettirdi.

Can dostların kalıcı yuvaya kavuşturulması noktasında yoğun mesai harcayan Veteriner İşleri Müdürlüğü, gelen talepleri değerlendirerek 210 köpeği yeni yuvalarına kavuşturdu.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel

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