Son Dakika | Silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı Son dakika haberine göre Düzce'de çıkan silahlı kavgada bir kişiyi başından vurarak yaralayan şüpheli yakalandı. Düzce'de çıkan silahlı kavgada bir kişiyi başından vurarak yaralayan şüpheli yakalandı. Merkeze bağlı Çay Mahallesi 599. Sokak'ta, Semih Çiçek (21) ve İ.D. (17) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından İ.D, Semih Çiçek'i silahla başından vurdu. İhbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Yoğun bakıma alınan Çiçek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, şüpheli İ.D'yi yakaladı. Güncel AA / Cem Ali Kuş Güncel Haberler Son Dakika

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