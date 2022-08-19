Antik Tiyatro kazısında 'Apollo' heykeli çıktı

DÜZCE - Batı Karadeniz'in Efes'i olarak adlandırılan Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında Apollo heykeli çıktı. Apollo heykelini inceleyen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü "Apollo heykeli ile büyük bir uygarlığın mirasını taşıdığımızı anlıyoruz" dedi.

Düzce'nin milattan öncesine dayanan tarihinin gün ışığına çıkarıldığı Prusias Ad Hypium Antik Kenti Tiyatro'sunda Apollo heykelinin bulunması heyecanlandırdı. Sahne önünde hummalı bir şekilde kazı çalışmaları yapan Düzce Belediyesi kazı ekibi ve arkeologlar, başta Apollo olmak üzere birçok heykel buldu. Heykellerde iyileştirme yapmak için İstanbul Arkeoloji Müzesi ile iletişime geçildi.

"Doğru iş yapıyoruz"

Kazı alanını ziyaret eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, son derece kıymetli heykellerin çıkarıldığını belirtti. Konuralp'in Batı Karadeniz ve Düzce'nin kalbi olduğunun altını çizen Özlü, "Bugünlerde yaptığımız kazılarda son derece kıymetli heykeller çıkardık. Apollo heykelinin bulunması Düzce tarihi için önemli bir dönüm noktasıdır. Burası Düzce'nin ve Batı Karadeniz'in kalbidir. Ortaya çıkan eserlere baktıkça Düzce'nin geçmişi ve tarihini ile ilgili geleceğe ışık tutan eserlerin gün ışığına çıkarılması bana son derece mutluluk veriyor" dedi.

"Büyük bir medeniyeti ortaya çıkarıyoruz"

Faruk Özlü, "10 bin kişilik bir tiyatronun olduğu bir bölgenin yaklaşık 100 bin nüfusa sahip olduğu arkeologlar tarafından söyleniyor. Düzce genellikle Cumhuriyet döneminde oluşan bir şehir olarak bilinir. Ama kazılarda bunun tam tersi olduğu ortaya çıkıyor. Düzce tarihi bir şehir, milattan öncesine kadar dayanan bir uygarlığa sahip bir şehre sahibiz. Biz Konuralp antik kentinde, büyük bir medeniyeti ortaya çıkartıyoruz. Kazı çalışmalarımız sadece tiyatro ile kalmayacak. Ne kadar eser varsa onları günümüzle tanıştırmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

Bulunan Apollo bir kithara ile birlikte heykelidir. Ölçüleri yaklaşık 1.90 boyunda 60 cm eninde, başında defne yapraklarından diadem( taç), saçlar fiyonk şeklinde toplanmıştır. Elinde kithara, belden aşağısı çıplak betimlenmiştir. MS 2. YY. tarihlendirilmektedir. Üzerinde Chlamys(kıyafet) vardır.

İkincisi kadın heykeli; üzerinde chiton(kıyafet) ile betimlenmiş baş kısmı kırık olup ayaklarının altında kaidesi ile birliktedir. Genişlik 60 cm, boyu yaklaşık olarak 1,90 boyunda.