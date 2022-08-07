Düzce haberi | Düzce'de yol denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 52 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Düzce haberi | Düzce'de yol denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 52 şüpheli gözaltına alındı

Düzce haberi | Düzce'de yol denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 52 şüpheli gözaltına alındı

Düzce haber: Düzce'de yol denetimleri ve kolluk devriyelerinde uyuşturucuyla yakalandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 52 zanlı hakkında adli işlem yapıldı.

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Düzce'de yol denetimleri ve kolluk devriyelerinde uyuşturucuyla yakalandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 52 zanlı hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerince 4 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında yol denetimi ve kolluk devriyesi gerçekleştirildi.

Ekiplerce durdurulan 20 araçta bulunan biri kadın 52 şüpheli üzerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 2 gram kubar esrar, 57 gram metamfetamin, 4 gram kenevir tohumu, 326 kök Hint keneviri, 4 uyuşturucu hap ve "payp" olarak bilinen 14 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 52 zanlı hakkında "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" ile 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

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