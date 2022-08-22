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Düzce haberi: Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

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Düzce haberi: Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Düzce haberler... Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, 77 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel

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