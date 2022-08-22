Düzce haberi: Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı Güncel Haberler Düzce haberler... Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 77 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Cem Ali Kuş Emniyet Müdürlüğü Düzce Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Düzce haberi: Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.