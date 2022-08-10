Düzce haberi: Düzce'de denizde bulunan ölü yunus kıyıya çıkarıldı Düzce haberi... Düzce'nin Akçakoca ilçesinde vatandaşlar tarafından denizden kıyıya çıkarılan ölü yunus yetkililerce alındı. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde vatandaşlar tarafından denizden kıyıya çıkarılan ölü yunus yetkililerce alındı. Çayağzı Plajı mevkisinde denizde ölü yunus gören vatandaşlar, balığı kıyıya getirerek belediyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen yetkililer, ölü yunusu bulunduğu yerden aldı. Yunusun neden öldüğü araştırılıyor. Güncel AA / Soner Şen Akçakoca Düzce Güncel Haberler

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