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Düzce haberi | Düzce'de bağış parasının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

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Düzce haberi | Düzce'de bağış parasının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

Düzce gündem haberi: Düzce'de ayakkabı dükkanında kasadaki para ile hasta bir çocuğun tedavisi için toplanan bağışın çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Düzce'de ayakkabı dükkanında kasadaki para ile hasta bir çocuğun tedavisi için toplanan bağışın çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Cedidiye Mahallesi Kızılay Meydanı'ndaki iş yerine gelen maskeli 2 kişi, katlanır camın kilidini kırarak içeri girdi.

Zanlılar, kasadaki para ile SMA hastası bir çocuk için toplanan bağışın bulunduğu kumbarayı alarak kaçtı.

Durumu fark eden iş yeri sahibinin şikayeti üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel

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