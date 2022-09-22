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Düzce haberi: Düzce'de asfalt yenileme çalışması yapılıyor

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Düzce haberi: Düzce'de asfalt yenileme çalışması yapılıyor

Düzce haberine göre Düzce'de altyapısı tamamlanan yolların asfalt yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Düzce'de altyapısı tamamlanan yolların asfalt yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentte trafik akışının yoğun olduğu ve altyapısı tamamlanan yolları yenileme çalışmalarına başladı.

Mergiç Mahallesi'nde asfaltlama çalışmalarını tamamlayan ekipler, Konuralp Şehit Hüseyin Kıl Mahallesinde bulunan 1,5 kilometrelik yolda asfaltlama çalışmaları yürütüyor.

Genişletme çalışması yapılan yollarda da çalışmalarını tamamlayan ekipler, yıl sonuna kadar vatandaşları daha geniş yollarla buluşturmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel

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