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Düzce haberi... Akçakoca'da hafta sonu sahillerde yoğunluk oluştu

Düzce haberi... Akçakoca'da hafta sonu sahillerde yoğunluk oluştu

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Düzce haberler: Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'da, hafta sonu dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'da, hafta sonu dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Yaklaşık 35 kilometrelik sahil şeridi ile İstanbul ve Ankara için diğer tatil bölgelerine alternatif olan Akçakoca, doğa ve deniz tutkunları tarafından ilgi görüyor.

Otel ve pansiyonların yüzde 90 doluluk oranıyla hizmet verdiği ilçede, sıcaktan bunalan vatandaşlar denize girerek serinledi.

Akçakoca Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Özcan, AA muhabirine, hafta sonunu fırsat bilen vatandaşların plajlarda yoğunluk oluşturduğunu söyledi.

İlçenin metropol şehirlere yakın olması dolayısıyla ilgi gördüğüne işaret eden Özcan, "Denizin yanında tarih ve doğayla iç içe olması, insanların Akçakoca'yı tercih etmesinde etkili oluyor. Turizmciler olarak gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Soner Şen - Güncel

Akçakoca İstanbul Düzce Güncel Haberler

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