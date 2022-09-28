Düzce haber... Akçakoca'da deniz sezonu sona erdi

Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'da deniz sezonu kapandı.

Akçakoca Turizm ve Tanıtma Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Özcan, AA muhabirine, ilçede hareketli bir yaz sezonu yaşandığını söyledi.

İşletmelerin yüzünün güldüğünü anlatan Özcan, "Artık deniz sezonunu tamamen kapatmış bulunmaktayız. Otellerimiz sezon boyunca ortalama yüzde 80 doluluk oranında geçirdi. İlçemizin metropol şehirlere yakın olması, tercih edilmemizde etken oluyor. Sonbaharda da doğa turizmiyle ön plana çıkmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Deniz sezonun kapanmasının turizm sezonunun bittiği anlamına gelmediğini vurgulayan Özcan, "Kasım ayında 'pastırma yazı' dediğimiz bir süreç oluyor ve sonbahar renkleriyle ilçe ayrı güzelliğe bürünüyor. Şu an palamut sezonu ve il dışından balık yemek için ilçeye özellikle hafta sonları yoğun turist geliyor. Doğayı, denizi ve kültürel zenginliklerimizi görmek isteyen tüm vatandaşlarımıza elimizden geldiğince rehberlik etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.