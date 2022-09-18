Düzce haber | Kızılay şehidi Kıdıman için Düzce'de mevlit okutuldu Güncel Haberler Düzce gündem haberine göre Suriye'nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca iki yıl önce düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Mehmet Arif Kıdıman için memleketi Düzce'de mevlit okutuldu. Suriye'nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca iki yıl önce düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Mehmet Arif Kıdıman için memleketi Düzce'de mevlit okutuldu. Kıdıman'ın Bahçeşehir Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki mevlit programına çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlitte şehitler için dua edildi. Türk Kızılay aracına Çobanbey ile El Bab arasında 14 Eylül 2020'de çapraz ateş açılmış Kızılay El-Bab Sevgi Mağazası'nda çalışan Mehmet Arif Kıdıman şehit olmuş, iki personel yaralanmıştı. Güncel Kaynak: AA / Cem Ali Kuş Kızılay Düzce Güncel Haberler

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