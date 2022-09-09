Düzce haber! Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Düzce'de ziyaretlerde bulundu
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Düzce haberine göre Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Valiliği ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Valiliği ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Vali Cevdet Atay tarafından karşılanan Çetin, Valiliğin "Şeref Defteri"ni imzaladı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Atay, Çetin'e kent hakkında bilgiler verdi.
Orgeneral Çetin, daha sonra İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek sorumluluk sahasındaki faaliyetleri yerinde inceledi.