Düzce haberleri! Düzce Ovası'ndaki sis dron ile görüntülendi Güncel Haberler Düzce haberi: Düzce Ovası'nın üzerini kaplayan sis tabakası havadan görüntülendi. Düzce Ovası'nın üzerini kaplayan sis tabakası havadan görüntülendi. Kentte gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran sis, Gölyaka-Düzce bağlantı yolunun Duraklar ve Aydınpınar kesiminde görüş mesafesini yer yer 50 metreye kadar düşürdü. Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, sürücüler trafikte kontrollü seyrediyor. Düzce Ovası'nın üzerini kaplayan sis bulutu, dron ile görüntülendi. Güncel Kaynak: AA / Cem Ali Kuş Gölyaka Düzce Güncel Haberler

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