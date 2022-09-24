Düzce haber! Düzce'nin Yığılca ilçesinde taksi durakları yenilendi
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Düzce gündem haberi... Düzce'nin Yığılca ilçesinde taksi durakları yenilendi.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde taksi durakları yenilendi.
Yığılca Belediyesi önünde bulunan ve eskiyen taksi duraklarının Belediye tarafından yenileme çalışması yapıldı.
Yenilenen taksi durağını Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Günal ziyaret etti.
Ziyarette taksicilerle muhabbet eden Özlü, Keskin ve Günal, vatandaşların ihtiyaçlarını dinledi.
Kaynak: AA / Gökhan Alkan - Güncel