Düzce haber! Düzce'de TSO meclis üyeliği seçimleri başladı Güncel Haberler Gelen Düzce haberlerine göre Düzce Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO), meclis üyeliği seçimleri başladı. Düzce Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO), meclis üyeliği seçimleri başladı. 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'ndeki seçimler sonucunda, 11 meslek grubundan 33 üye belirlenecek. 17 sandık ve 3 bin seçmenin katılacağı seçim, saat 17.00'ye kadar sürecek. Sonuçlara göre seçilen meclis üyeleri, 8 Ekim'de Meclis Başkanı, Meclis Başkan Yardımcıları, Meclis Katip Üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri, Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri, TOBB Genel Kurul Asil ve Yedek Üyeleri seçimini gerçekleştirecek. Güncel Kaynak: AA / Cem Ali Kuş Anadolu Lisesi Düzce Güncel Haberler

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