Düzce haber: Düzce'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı Güncel Haberler Düzce gündem haberi... Düzce'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Düzce'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Merkeze bağlı, Mergiç Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde henüz kimliği henüz belirlenemeyen kişi ve M.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından şüpheli, M.T'yi silahla bacağından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Güncel Kaynak: AA / Cem Ali Kuş Düzce Güncel Haberler

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