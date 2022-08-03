Düzce haber: Düzce'de sıcak havadan bunalanlar Melen Çayı'nda rafting yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce haber: Düzce'de sıcak havadan bunalanlar Melen Çayı'nda rafting yaptı

Düzce haber: Düzce'de sıcak havadan bunalanlar Melen Çayı'nda rafting yaptı

Düzce haberi: Düzce'nin Cumayeri ilçesinde sıcak havadan bunalan macera tutkunları, Melen Çayı'nda rafting yaparak eğlenceli vakit geçirdi.

 - Güncelleme:

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde sıcak havadan bunalan macera tutkunları, Melen Çayı'nda rafting yaparak eğlenceli vakit geçirdi.

Hava sıcaklığının 30 dereceyi aştığı kentte serinlemek isteyen yerli ve yabancı misafirler, Dokuzdeğirmen mevkisindeki Melen Çayı'na akın etti.

Botlarını suya indiren adrenalin tutkunları, doğa içindeki 13 kilometrelik parkurda heyecanlı anlar yaşadı.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine, özellikle hafta içi Orta Doğu ve Avrupa'dan çok sayıda misafir ağırladıklarını belirtti.

Tatilcilerin sıcak yaz günlerinde rafting yapmayı tercih ettiğini aktaran Tepe, "Gurbetçilerimizin şu anda izin zamanları, 15 Eylül'e kadar yoğunluk bekliyoruz. Gurbetçilerimiz, buranın güzelliğinin farkındalar. Yıllardır gelen misafirlerimiz var." dedi.

Tepe, bu yıl 150 bin kişiyi ağırlamak istediklerini sözlerine ekledi.

AA / Ömer Ürer - Güncel

Cumayeri Düzce Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title