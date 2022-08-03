Düzce haber: Düzce'de sıcak havadan bunalanlar Melen Çayı'nda rafting yaptı Düzce haberi: Düzce'nin Cumayeri ilçesinde sıcak havadan bunalan macera tutkunları, Melen Çayı'nda rafting yaparak eğlenceli vakit geçirdi. Düzce'nin Cumayeri ilçesinde sıcak havadan bunalan macera tutkunları, Melen Çayı'nda rafting yaparak eğlenceli vakit geçirdi. Hava sıcaklığının 30 dereceyi aştığı kentte serinlemek isteyen yerli ve yabancı misafirler, Dokuzdeğirmen mevkisindeki Melen Çayı'na akın etti. Botlarını suya indiren adrenalin tutkunları, doğa içindeki 13 kilometrelik parkurda heyecanlı anlar yaşadı. Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine, özellikle hafta içi Orta Doğu ve Avrupa'dan çok sayıda misafir ağırladıklarını belirtti. Tatilcilerin sıcak yaz günlerinde rafting yapmayı tercih ettiğini aktaran Tepe, "Gurbetçilerimizin şu anda izin zamanları, 15 Eylül'e kadar yoğunluk bekliyoruz. Gurbetçilerimiz, buranın güzelliğinin farkındalar. Yıllardır gelen misafirlerimiz var." dedi. Tepe, bu yıl 150 bin kişiyi ağırlamak istediklerini sözlerine ekledi. Güncel AA / Ömer Ürer Cumayeri Düzce Güncel Haberler

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