Düzce haber: Düzce'de selde zarar gören 86 köyün tamamı içme suyuna kavuştu - Haberler

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Düzce haber: Düzce'de selde zarar gören 86 köyün tamamı içme suyuna kavuştu

Düzce haber: Düzce'de selde zarar gören 86 köyün tamamı içme suyuna kavuştu

Edinilen Düzce haberine göre Düzce'de 27-29 Haziran'da meydana gelen yoğun yağışların ardından 86 köyde yaşanan içme suyu sorununun çözüme kavuşturulduğu bildirildi.

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Düzce'de 27-29 Haziran'da meydana gelen yoğun yağışların ardından 86 köyde yaşanan içme suyu sorununun çözüme kavuşturulduğu bildirildi.

Vali Cevdet Atay, yaptığı açıklamada, 27-29 Haziran'da meydana gelen yoğun yağışlar sonrasında, kentte 118 köy ve köylere ait yollarda hasar meydana geldiğini anımsattı.

Bu kapsamda kentte bulunan 86 köyde içme suyu sorunu yaşandığını aktaran Atay, şu bilgileri paylaştı:

"30 kilometre sıcak asfalt yol, 57 kilometre stabilize yol, 19 köprü, 27 menfez ile 4 yaya köprüsü kullanılamaz duruma gelmiş ve köy yollarında 65 heyelan oluşmuştur. Bununla birlikte yağışların başladığı ilk andan itibaren mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekiplerimizce, selden etkilenen köylerin tamamına gerek servis yolundan, gerekse ana yol üzerinden ulaşım sağlanmış ve 86 köyümüzün içme suyu sorunu çözüme kavuşturulmuştur."

AA / Ömer Ürer - Güncel

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