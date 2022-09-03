Plajın yakınında denizde hortum oluştu Güncel Haberler Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde meydana gelen hortum, karaya az mesafe kala etkisini yitirdi. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde meydana gelen hortum, karaya az mesafe kala etkisini yitirdi. İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından Karadeniz açıklarında dev hortum meydana geldi. Karaya yaklaşan hortum, 20 dakika sonra kayboldu. Hortum, Değirmenağzı Plajı'nda bulunan kişilerin panik yaşamasına yol açtı. Güncel Kaynak: AA / Cem Ali Kuş Karadeniz Akçakoca Düzce Güncel Haberler

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