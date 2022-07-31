Düzce haber | Düzce'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı Düzce gündem haberi: Düzce'nin Akçakoca ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Akkaya köyü piknik sahası mevkisinde Yakup M. idaresindeki 81 ABZ 624 plakalı motosiklet ile Sami K'nin kullandığı minibüs çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralının yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Güncel AA / Soner Şen Güncel Haberler

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