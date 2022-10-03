Düzce haber | Düzce'de kafası demir kapının parmaklıklarına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı Güncel Haberler Düzce bölgesinden gelen habere göre Düzce'de demir kapının parmaklıkları arasına kafası sıkışan 7 yaşındaki çocuk için itfaiye ekipleri seferber oldu. Düzce'de demir kapının parmaklıkları arasına kafası sıkışan 7 yaşındaki çocuk için itfaiye ekipleri seferber oldu. Karaca Mahallesi Yarım Sokak mevkisindeki 3 katlı bir binanın bahçesinde oynayan 7 yaşındaki M.Ç.A, bahçe kapısının demir parmaklıkları arasında kafasını sıkıştırdı. Parmaklıkların arasından kafasını çıkaramayan çocuğun yardım isteğini duyan çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. Adrese yönlendirilen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, parmaklıkları kesip esneterek çocuğu kurtardı. Çocuğun kurtarılması itfaiye personelinin kullandığı olay yeri aksiyon kamerasına yansıdı. Güncel Kaynak: AA / Cem Ali Kuş İtfaiye Düzce Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Düzce haber | Düzce'de kafası demir kapının parmaklıklarına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.