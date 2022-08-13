Düzce haber: Düzce'de denize giren kişi boğuldu Düzce haberi... Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize giren kişi boğuldu. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize giren kişi boğuldu. Eskişehir'den Melenağzı köyü plajına tatile gelen Deniz Alankaya (58), serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra suda hareketsiz halde bulunan Alankaya, cankurtaranlar tarafından kıyıya çıkarıldı. Sağlık ekiplerince Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan adam, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Alankaya'nın ölüm haberini alan aile yakınları, hastane önünde gözyaşı döktü. Güncel AA / Soner Şen Eskişehir Akçakoca Düzce Güncel Haberler

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