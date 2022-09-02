Düzce haber... Düzce'de bir kişi ağabeyini öldürdü, kız kardeşini yaraladı Güncel Haberler Düzce haberine göre Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir kişi, kavgada ağabeyini öldürdü, kız kardeşini yaraladı. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir kişi, kavgada ağabeyini öldürdü, kız kardeşini yaraladı. Küpler köyünde yaşayan Adem K. ile ağabeyi Kadem K. ve kız kardeşi Neriman K. arasında fındık bahçesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, Adem K. baltayla ağabeyi Kadem ve kız kardeşi Neriman K'ye saldırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Kadem K'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Neriman K. ise ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Güncel Kaynak: AA / Ömer Ürer Jandarma Akçakoca Düzce Güncel Haberler

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