Düzce haber! Düzce'de 2 düzensiz göçmen yakalandı Düzce yerel gündem haberine göre Düzce'de yasa dışı yollardan yurda giren iki düzensiz göçmen yakalandı. Düzce'de yasa dışı yollardan yurda giren iki düzensiz göçmen yakalandı. Merkez ilçeye bağlı Esençam köyünde "Huzur Güven faaliyeti" yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afganistan uyruklu iki yabancı göçmeni tespit etti. Geçerli belgelerinin bulunmadığı belirlenen yabancı uyruklular hakkında idari işlem başlatıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edilecek. Güncel AA / Ömer Ürer Afganistan Düzce Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Düzce haber! Düzce'de 2 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.