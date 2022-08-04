Düzce haber! Düzce'de 2 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Düzce haber! Düzce'de 2 düzensiz göçmen yakalandı

Düzce haber! Düzce'de 2 düzensiz göçmen yakalandı

Düzce yerel gündem haberine göre Düzce'de yasa dışı yollardan yurda giren iki düzensiz göçmen yakalandı.

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Düzce'de yasa dışı yollardan yurda giren iki düzensiz göçmen yakalandı.

Merkez ilçeye bağlı Esençam köyünde "Huzur Güven faaliyeti" yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afganistan uyruklu iki yabancı göçmeni tespit etti.

Geçerli belgelerinin bulunmadığı belirlenen yabancı uyruklular hakkında idari işlem başlatıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edilecek.

AA / Ömer Ürer - Güncel

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