Düzce gündem haberleri: Düzce Valisi Atay, vatandaşlarla buluştu Güncel Haberler Düzce bölgesinden gelen habere göre Düzce Valisi Cevdet Atay, Yığılca'da vatandaşlarla bir araya geldi. Düzce Valisi Cevdet Atay, Yığılca'da vatandaşlarla bir araya geldi. Atay, köy ziyaretleri ve vatandaşlarla buluşma programları kapsamında Yığılca ilçesine bağlı Mengen ve Yaylatepe köyülerine ziyaret gerçekleştirdi. Mengen köyünde vatandaşların taleplerini dinleyen Atay, Yedigöller grup yolunda yaşanan sıkıntının giderileceğini belirtti. Atay, köy yolunda çalışmaların başlaması için İl Özel İdaresi tarafından kurulan ekibin 1 aylık çalışma gerçekleştirmesi için talimat verdi. Daha sonra Yaylatepe köyüne ziyarette bulunan Atay, köylülerin taleplerinin yerine getirileceğini ifade etti. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Alkan Düzce Güncel Haberler

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