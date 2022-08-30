Düzce gündem haberleri | Düzce'de yük asansöründen düşen işçi ağır yaralandı Güncel Haberler Düzce haberleri: Düzce'nin Gölyaka ilçesinde inşaat halindeki fabrikanın yük asansörüyle yemek taşıdığı sırada dengesini kaybederek 3. kattan düşen işçi ağır yaralandı. Düzce'nin Gölyaka ilçesinde inşaat halindeki fabrikanın yük asansörüyle yemek taşıdığı sırada dengesini kaybederek 3. kattan düşen işçi ağır yaralandı. Yeşil Mahalle'de fabrika inşaatında çalışan Muhammed Doğan, binanın dış cephesinde kurulu asansöre binerek 3. kata yemek çıkarmak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Doğan, aşağı düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Ömer Ürer Gölyaka Düzce Güncel Haberler

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