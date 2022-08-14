Düzce gündem haberleri | Düzce'de yılanı bütün halde yutmaya çalışan kartal boğulmadan kurtarıldı Düzce gelişmesine göre Düzce'nin Yığılca ilçesinde bütün halde yuttuğu yılanı sindiremediği için boğulma tehlikesi geçiren kartal, veteriner hekimlerce kurtarıldı. Düzce'nin Yığılca ilçesinde bütün halde yuttuğu yılanı sindiremediği için boğulma tehlikesi geçiren kartal, veteriner hekimlerce kurtarıldı. Ormanlık alanda yaralı ve nefes almakta zorlanan kartal bulan Düzce Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne getirdi. Veteriner hekim tarafından muayenesi yapılan kartalın, avladığı yılanı bütün halde yuttuğu ve sindiremediği için boğulmak üzere olduğu tespit edildi. Zehirli türlerden olmadığı belirlenen yılan, iki parça halinde uzmanlarca kuşun ağzından çıkarıldı. Kartal, bakım ve tedavisinin ardından doğaya salınacak. Güncel AA / Cem Ali Kuş Doğa Koruma ve Milli Parklar Orman İşletme Müdürlüğü Düzce Güncel Haberler

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