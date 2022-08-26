Düzce gündem haberleri | Düzce'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Düzce gündem haberi | Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 25 gram metamfetamin, 4 gram sentetik kannabinoid, 7 sentetik ecza, bir ruhsatsız tabanca, 5 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 230 Türk lirası ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Cem Ali Kuş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Düzce Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Düzce gündem haberleri | Düzce'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.