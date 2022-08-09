Düzce gündem haberleri | Düzce'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Edinilen Düzce haberine göre Düzce'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkilediDÜZCE Düzce'de öğlen saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış sebebi ile bazı sokaklarda su birikintileri oluştu. Düzce'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi DÜZCE Düzce'de öğlen saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış sebebi ile bazı sokaklarda su birikintileri oluştu. Düzce'de öğle saatlerinde yağış etkili oldu. Bir anda bastıran yağış sebebi ile vatandaşlar ıslanmamak için kapalı alanlara girerken, bazı sokaklarda ise su birikintileri oluştu. Araç sürücüleri yollarda yağış sebebi ile yavaş ilerlerken, 10 dakikalık yağış hayatı olumsuz etkiledi. Güncel İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş Düzce su Güncel Haberler

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