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Düzce gündem haberleri... Düzce'de elektrik direğine çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı

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Düzce gündem haberleri... Düzce'de elektrik direğine çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı

Gelen Düzce haberine göre Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yoldan çıkarak elektrik direğine çarpan meyve yüklü kamyonetin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yoldan çıkarak elektrik direğine çarpan meyve yüklü kamyonetin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

D-655 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda seyreden A.K. idaresindeki 67 UC 961 plakalı meyve yüklü kamyonet, Dadalı mevkisinde yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı.

Yol kenarındaki arazide durabilen kamyonetin sürücüsü araçta sıkıştı.

Ağır yaralanan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonet kasasındaki meyveler ise çarpmanın etkisiyle araziye döküldü.

Kaynak: AA / Soner Şen - Güncel

Batı Karadeniz Zonguldak Akçakoca Düzce Güncel Haberler

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