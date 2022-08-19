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Düzce gündem haberleri: Düzce'de denize giren kişi boğuldu

Düzce gündem haberleri: Düzce'de denize giren kişi boğuldu

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Düzce haberler: Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize giren kişi boğuldu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize giren kişi boğuldu.

Ayazlı Mahallesi Kemos Plajı'nda denize giren S.T'nin (60) bir süre sonra hareketsiz kaldığını gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi.

Ekiplerce denizden çıkarılarak sahile getirilen S.T'nin, sağlık personelince yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlendi.

S.T'nin cenazesi Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Soner Şen - Güncel

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