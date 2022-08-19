Düzce gündem haberleri: Düzce'de denize giren kişi boğuldu Güncel Haberler Düzce haberler: Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize giren kişi boğuldu. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize giren kişi boğuldu. Ayazlı Mahallesi Kemos Plajı'nda denize giren S.T'nin (60) bir süre sonra hareketsiz kaldığını gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi. Ekiplerce denizden çıkarılarak sahile getirilen S.T'nin, sağlık personelince yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlendi. S.T'nin cenazesi Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Soner Şen Akçakoca Düzce Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Düzce gündem haberleri: Düzce'de denize giren kişi boğuldu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.