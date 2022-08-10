Düzce gündem haberleri... Düzce'de 7 ayda yol yapımında 44 bin ton asfalt kullanıldı

Düzce haberi... Düzce'de bu yılın ilk 7 ayında yol yapım ve onarım çalışmalarında 44 bin ton asfaltın kullanıldığı bildirildi.

Düzce'de bu yılın ilk 7 ayında yol yapım ve onarım çalışmalarında 44 bin ton asfaltın kullanıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, yaya ve sürücülerin güvenliğini sağlamak için kentin farklı noktalarında asfalt yenileme çalışması gerçekleştirildi.

Alt yapıları tamamlanan yolları asfaltlayan ekipler, deforme yolları da onardı.

Yılın ilk 7 ayında 36 mahallede yürütülen asfalt serme ve yama çalışmalarında 44 bin ton asfalt kullanıldı.

Ayrıca, 8 bin metrekare kilit taş ve küp taş döşendi, 5 bin 322 metreküp bordür örme işlemi gerçekleştirildi.