Düzce gündem haberleri... Düzce'de 2 ayrı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Haberler

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Düzce gündem haberleri... Düzce'de 2 ayrı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Düzce gündem haberleri... Düzce'de 2 ayrı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Düzce haberine göre Düzce'de meydana gelen 2 ayrı kazada 2 kişi öldü 4 kişi yaralandı.

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Düzce'de meydana gelen 2 ayrı kazada 2 kişi öldü 4 kişi yaralandı.

Ferhat G idaresindeki 81 KE 264 plakalı hafif ticari araç, D-655 Batı Karadeniz Düzce- Zonguldak Bağlantı Yolu yolu Suncuk Köyü Sapağında, Fatih Özkan yönetimindeki 81 BE 422 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Devrilen otomobilin sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Nazmiye Özkan, Elmas Topal, Ayşe Çetin ve Emine Ceylan Gülaçtı yaralandı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları, Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yapılan müdahalelere rağmen Ayşe Çetin ve Elmas Topal'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

D-655 Batı Karadeniz Düzce-Zonguldak Bağlantı Yolu Çamköy Mevkisi Düzce İstikametinde Fırat Tıngıroğlu idaresindeki 14 AAC 351 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje girip devrildi.

Sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan İlknur Sivrioğlu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Zonguldak Tragger Düzce Güncel Haberler

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