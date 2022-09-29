Düzce gündem haberleri... AK Parti Akçakoca İlçe Başkanı Sarıoğlu, TMO'nun fındık alımlarını değerlendirdi

Düzce haberler: AK Parti Akçakoca İlçe Başkanı Esvet Sarıoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fındık alım kriterlerini yükselttiğini, bu durumun üreticileri memnun ettiğini ifade etti.

AK Parti Akçakoca İlçe Başkanı Esvet Sarıoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fındık alım kriterlerini yükselttiğini, bu durumun üreticileri memnun ettiğini ifade etti.

Sarıoğlu, yaptığı açıklamada, TMO'ya fındık veren üreticilerin sorunlarını ileterek çözüm bulduklarını belirterek, "Akçakoca İlçe Teşkilatı olarak Düzce Milletvekillerimize, İl Başkanımıza ve TMO Genel Müdürlüğüne kadar bu konuları ilettik. Biliyoruz, biz de üreticiyiz. Buradaki sorunları en hızlı şekilde çözüme kavuşturmayı istedik. Bu da dün gerçekleşti." bilgisini paylaştı.

TMO'nun fındık alım kriterlerini yükselttiğini, bu durumun üreticileri memnun ettiğini aktaran Sarıoğlu, "Çatlak konusunun peşini bırakmadık. Bu durum hakkında Ayşe Keşir vekilimize bilgi verdik. Kendisi de istedi zaten. Bu durum Cumhurbaşkanımıza iletildi. Cumhurbaşkanımız iyileştirmeyi yaptı. Çürük oranı yüzde 3'ten 5'e, çatlak oranı 10'a, tonaj oranı yüzde 50'ye çıkarıldı. Üreticilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.