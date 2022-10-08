Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce gündem haberi... Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Erdoğan Bıyık seçildi

Güncel Haberler

Düzce gündem haberi... Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Erdoğan Bıyık seçildi

Düzce haberi: Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Erdoğan Bıyık getirildi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Erdoğan Bıyık getirildi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında yapılan seçimlerde mevcut başkan Tuncay Şahin aday olmadığını açıklarken, Erdoğan Bıyık ve Ömer Demirtaş başkanlık için yarıştı.

Seçimde 33 meclis üyesi, yönetim kurulu başkanının belirlenmesi için oy kullandı. Erdoğan Bıyık, 21 meclis üyesinin oyunu alarak başkan seçildi.

Bıyık, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, sonuçların hayırlı olmasını dileyerek, "Görev süremiz boyunca kente katma değer yaratmak için çalışmaları var gücümüzle sürdüreceğiz." dedi.

Öte yandan, Düzce Ticaret Odası Meclis Başkanlığı seçimlerinde de İshak Şengüloğlu ile başkanlık için yarışan Tanju Acar, 20 meclis üyesinin oyunu alarak odanın yeni meclis başkanı oldu.

Kaynak: AA / Güncel

Ömer Demirtaş Erdoğan Bıyık Düzce Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title