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Düzce gündem haberi | Düzce'de Melen Çayı'nda ağla balık avlarken suya düşen kişi boğuldu

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Düzce gündem haberi | Düzce'de Melen Çayı'nda ağla balık avlarken suya düşen kişi boğuldu

Düzce gelişmesine göre Düzce'de Melen Çayı'nda ağla balık avlarken suya düşen kişi boğuldu.

Düzce'de Melen Çayı'nda ağla balık avlarken suya düşen kişi boğuldu.

Arkadaşlarıyla Akınlar Mahallesi'ne balık tutmaya giden Turgay Taşkın (40), ağ attığı sırada dengesini kaybederek suya düştü.

Attığı ağa dolanarak suda sürüklenen Taşkın'ı kurtaramayan arkadaşları, polis ve itfaiyeye haber verdi.

Çaydan itfaiye ekiplerince çıkarılan Taşkın, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Taşkın'ın cesedi otopsi için morga konuldu.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel

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