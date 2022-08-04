Düzce gündem haberi | Düzce'de kesilen ağacın altında kalan kişi öldü Düzce habere göre Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kesilen ağacın altında kalan kişi hayatını kaybettiAkkaya köyünde ormanda kesim işinde çalışan Mustafa Y. (45), kesilen ağacın altında kaldı. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kesilen ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti Akkaya köyünde ormanda kesim işinde çalışan Mustafa Y. (45), kesilen ağacın altında kaldı. Arkadaşları tarafından ağacın altından çıkarılan Mustafa Y, sağlık ekiplerince Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Mustafa Y'nin cenazesi, morga kaldırıldı. Güncel AA / Soner Şen Akçakoca Düzce Güncel Haberler

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