Düzce gündem haberi: Düzce'de hem denizde hem havada oluşan hortum korkuttu Güncel Haberler Edinilen Düzce gelişmesine göre Düzce'de hem denizde hem havada oluşan hortum korkuttu Sağanak yağışın etkili olduğu Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen dev hortum kısa süreliğine tedirginliğe yol açtı. Düzce'de hem denizde hem havada oluşan hortum korkuttu DÜZCE - Sağanak yağışın etkili olduğu Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen dev hortum kısa süreliğine tedirginliğe yol açtı. Hem denizde hemde gökyüzünde oluşan Hortum kısa sürede kayboldu. Akçakoca ilçesinde denizde hortum meydana geldi. Hortum, karaya ulaşmadan etkisini yitirdi.?Akçakoca ilçesinde sağanak yağış etkili olurken, Karadeniz açıklarında dev hortum meydana geldi. Hortum kısa süreli tedirginlik yarattı. Hortum, deniz üzerinde yaklaşık 10 dakika etkili olduktan sonra kayboldu. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş Akçakoca Düzce Güncel Haberler

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