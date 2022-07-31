Düzce gündem: Düzce'deki silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı Düzce haberine göre Düzce'de silahlı saldırıda yaralanan 1 kişi, hastaneye kaldırıldı. Düzce'de silahlı saldırıda yaralanan 1 kişi, hastaneye kaldırıldı. Merkeze bağlı Rasim Betir Caddesi'nde tek katlı prefabrik binada oturduğu sırada D.B'ye henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce otomobilden inilerek silahla ateş açıldı. D.B. kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil servis ekipleri, yaralıyı Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Çevrede güvenlik önlemi alan emniyet ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güncel AA / Cem Ali Kuş Güncel Haberler

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