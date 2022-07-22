Düzce gündem: Düzce'de firari FETÖ hükümlüsü cezaevine gönderildi Düzce haberler: Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle dün gözaltına alınan O.S'nin işlemleri tamamlandı. Firari hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. AA / Ömer Ürer - Güncel Akçakoca Düzce Güncel Haberler

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