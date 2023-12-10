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Düzce Gölyaka bağlantı yolunda trafik normale döndü

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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sağanak nedeniyle istinat duvarının çökmesi sonucu tek şeritten ulaşımın sağlandığı bağlantı yolunda trafik normale döndü. Karayolları ekipleri, önlem almak için beton bariyer koydu ve temizlik çalışmalarını tamamladı. Çalışmaların ardından yol çift şeritten ulaşıma açıldı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, sağanak nedeniyle istinat duvarının çökmesi sonucu tek şeritten ulaşımın sağlandığı bağlantı yolunda trafik normale döndü.

Kent genelinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından Kalıcı Konutlar mevkisinde istinat duvarı çöken Gölyaka bağlantı yolunda çalışmalar tamamlandı.

Karayolları ekipleri, yola toprak kayması ve yeni bir çökme ihtimaline karşı beton bariyer koyarak önlem alırken, kapalı şeritteki temizlik çalışmalarını da bitirdi.

Çalışmaların ardından trafik çift şeritten sağlanmaya başladı.

Düzce'de sağanak nedeniyle 9 Aralık'ta Gölyaka bağlantı yolunun Kalıcı Konutlar mevkisinde istinat duvarı çökmüş, yol kısa süreliğine trafiğe kapatılmıştı. Karayolları ekiplerince yürütülen çalışmaların ardından yol tek şeritten ulaşıma açılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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