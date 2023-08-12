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Düzce-Gölyaka Bağlantı Yolu Heyelan Nedeniyle Ulaşıma Açıldı

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Heyelan nedeniyle kapanan Düzce-Gölyaka bağlantı yolu, kara yolları ekiplerinin çalışması sonucunda tekrar ulaşıma açıldı. Ayrıca, sel nedeniyle zarar gören köy yollarındaki asfaltlama çalışmaları da tamamlandı.

Heyelan nedeniyle yaklaşık 4 ay önce kapanan Düzce- Gölyaka bağlantı yolu, kara yolları ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ekiplerince, yolun İçmeler mevkisinde 3 kilometrelik kısmın tahrip olmasına yol açan heyelanın ardından başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Sürücüler, tekrar hizmete açılan kara yolunu kullanmaya başladı.

Öte yandan kentte yaklaşık 1 ay önce meydana gelen selden zarar gören Sarıdere ve Kemeryanı köy yollarındaki asfaltlama çalışmaları da bitti.

Kaynak: AA / Samet Kalyoncu - Güncel

Gölyaka Düzce Güncel Haberler

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