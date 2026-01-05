Haberler

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde bariyere saplanan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde bariyere çarparak kaza yapan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaşamını yitirdi. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde bariyere saplanan hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden D.Y'nin kullandığı 34 GJA 956 plakalı hafif ticari araç, Üçköprü mevkisinde kontrolden çıkarak bölgedeki bir dinlenme tesisinin girişindeki bariyere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, bariyere saplanan araçta sıkışan sürücü ile yolcu İ.G'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı dinlenme tesisinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kira artış oranı belli oldu

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! İşte yeni kira artış oranı
ABD, Maduro'yu kaçırırken Kübalı 32 asker ve polisi de öldürmüş

Hepsini Maduro çağırmış! Ölenler arasında o ülkenin askerleri var
Acun Ilıcalı'nın takımı maça çıkamadı! İşte nedeni

Dün gördüğü manzara canını çok sıktı
Kaza değil cinayet! Yarış yaparken 3 genci hayattan kopardı

Yarışırken 3 genci hayattan kopardı, aracını bırakıp kayıplara karıştı
Kira artış oranı belli oldu

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! İşte yeni kira artış oranı
Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! Bahis ve şike soruşturmasında yeni dalga

Sıra onlara geldi! Türk futbolunda bu hafta yer yerinden oynayacak
ABD'li Senatör Graham, Maduro ile ilgili Türkiye iddiasını doğruladı

Senatör Maduro iddiasını doğruladı, Trump kafasıyla onay verdi