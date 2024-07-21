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Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cihat Tutkun Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

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Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 58 yaşındaki Cihat Tutkun, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Yakınlarının ihbarı üzerine evine giden sağlık ekipleri, Tutkun'un kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi.

Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 58 yaşındaki Cihat Tutkun, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Bir süredir kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine Tutkun'un Körpeşler Mahallesi'ndeki evine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Eve giren sağlık ekipleri, Tutkun'un yalnız yaşadığı dairesinde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi.

Tutkun'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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