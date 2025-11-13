Haberler

Düzce'den kısa kısa

Güncelleme:
Düzce'de Gölyakalı gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, "110. Yılında 110 Bin Gençle, Bir Destandır Çanakkale" projesi kapsamında Çanakkale'ye uğurlandı.

Gençlerin tarih bilincini artırmak, milli ve manevi değerlerle bağ kurmalarını sağlamak ve Çanakkale ruhunu yerinde yaşatarak yeni nesillere aktarmak amacıyla hayata geçirilen proje doğrultusunda Gölyaka'dan 40 lise öğrencisi Çanakkale'ye doğru yola çıktı.

Gezi programı kapsamında öğrenciler, iki gün boyunca Çanakkale Şehitliği başta olmak üzere tarihi mekanları ziyaret edecek.

Umre kafilesi uğurlandı

Gölyaka'da umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek kafile yolcu edildi.

Merkez Camii bahçesinde bir araya gelen 15 kişilik kafile için tören düzenlendi.

Törene katılan Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, "Allah niyetinizi, ibadetlerinizi ve dualarınızı kabul etsin. Rabbim gitmek isteyip gidemeyenlere de nasip etsin." diye konuştu.

Kafile, imam hatip Hamit Kıdık tarafından yapılan duanın ardından aileleri ve sevenleri ile helalleşerek yola çıktı.

Kaynak: AA / Samet Kalyoncu - Güncel
