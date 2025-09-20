Düzce'den kısa kısa

Düzce Üniversitesi (DÜ) öğrencileri, TEKNOFEST 2025'te iki ayrı kategoride Türkiye birinciliği elde etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, DÜ Teknolojileri Topluluğu (MEKATEK) öğrencilerinden oluşan "Mekatek Kar-Mhal DGM" takımı, HAVELSAN koordinasyonunda düzenlenen Sürü İHA Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu.

"HAREZMİ DGM" takımı da "Model Uydu Yarışması Kategori-1"de Türkiye birinciliği elde etti.

Türkiye birincisi olan iki takıma ödüllerini İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

Düzceli sporcudan halterde başarı

Düzce Belediyesi Spor Akademisi sporcusu Yağmur Melek Şahin, halterde Türkiye ikincisi oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, akademi başarılı sporcular yetiştirmeye devam ediyor.

Akademi sporcularından Yağmur Melek Şahin, 16 Eylül'de Eskişehir'de başlayan ve yarın sona erecek Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda koparmada 71, silkmede ise 85 kilogram kaldırarak Türkiye ikinciliğini elde etti.