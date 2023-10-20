Düzce'den kısa kısa

Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol, ilçedeki kurumlarda incelemelerde bulundu.

Yığılca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Yığılca Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü, Yığılca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü ve Yığılca Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürlüğünü ziyaret eden Kaymakam Demirkol, yetkililerden bilgi aldı.

Demirkol, kurum çalışanlarına başarılar dileyerek, teşekkür etti.

Filistin'e destek gösterisi

Gölyaka'da Filistinlilere destek ve dayanışma gösterisi düzenlendi.

İstiklal Savaşları Tüm Şehit ve Gazi Yakınları Derneği tarafından Merkez Camisi'nde cuma namazının kılınmasının ardından düzenlenen gösteriye, gaziler ve cami cemaati katıldı.

Grup adına, derneğin Düzce Şube Başkanı Şaban Tok açıklama yaptı.

Lise öğrencileri Çanakkale'yi gezdi

Gölyaka Belediyesi tarafından düzenlenen kültür Gezileri kapsamında lise öğrencileri, Çanakkale'yi ziyaret etti.

Belediye Başkanı Yakup Demircan, Çanakkale şehitlerinin kabirlerini ve mücadelenin verildiği yerleri ziyaret etmek üzere ilçemizdeki öğrencilere yönelik gezi düzenlediklerini söyledi.

Ülkenin ve milletin bağımsızlığını korumak, gelecek nesillere daha güvenli ve güçlü bir ortam bırakmak için malını ve canını ortaya koyan şehitlere şükranlarını sunduklarını belirten Demircan, "İlçe Gençlik Kolları Başkanımız Necati Çakmak önderliğinde genç kardeşlerimiz için Çanakkale ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Çanakkale'de ecdadımızın altın harflerle yazdığı tarihi, yerinde ve aynı duygu yoğunluğunda yaşıyorlar. Gençlerimiz orada rehber öncülüğünde geçmiş tarihlerini öğreniyorlar. Önümüzdeki günlerde yeni turlarla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gölyaka'da "huzur dersleri" gerçekleştirildi

Gölyaka Müftülüğü tarafından "huzur dersleri" etkinliği gerçekleştirildi.

Müftülük binasında bulunan Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, İlçe Müftüsü Ahmet Demirel, katılımcılara dini bilgiler aktardı.

Salgın tedbirleri kapsamında ara verilen etkinliğin, her perşembe akşamı yatsı namazından sonra gerçekleştirileceği belirtildi.