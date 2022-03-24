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Düzce'den kısa kısa

AA - Cem Ali Kuş - Güncel
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Düzce'den kısa kısa

Düzce'de ağaçlarda budama işlemleri yapılıyor.

DÜZCE (AA) - Düzce'de ağaçlarda budama işlemleri yapılıyor.

Aziziye Mahallesi'nde Düzce Belediyesine ait sosyal tesisin bahçesinde bulunan ağaçlar budandı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı nedeniyle kırılan dalları keserek kaldırdı.

Bahçeşehir ve Konuralp'teki tahsilat vezneleri aktif çalışıyor

Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünce, Bahçeşehir ve Konuralp bölgesinde bulunan tahsilat veznelerinin aktif çalıştığı bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, açık tutulan vezneler sayesinde 50 bin nüfuslu Bahçeşehir ve Konuralp'teki vatandaşların merkez binaya gelmesine gerek kalmadan işlemlerini kolaylıkla yapabildiği belirtildi.

Vatandaşların ayrıca, Bahçeşehir ve Konuralp'te ek hizmet binalarında belediyeye ait tüm tahsilat kalemlerinde işlemlerini yapabildiği, e-belediye uygulamasıyla tahakkuk edilmiş ödemelerini interaktif bankacılık sistemiyle ödeyebildiği kaydedildi.

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Bahçeşehir, Konuralp, Düzce, kar, Güncel, Haberler

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