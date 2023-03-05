Düzce'den deprem bölgesine yardım seferberliği sürüyor
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Düzce'den "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardımlar devam ediyor.
Düzce'den "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardımlar devam ediyor.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, deprem bölgesine 1741 personel ve 414 araç çalışmalara katılmak üzere görevlendirildi.
Ayrıca, 274 panelvan ve 248 tır dolusu ayni yardım bölgedeki depremzedelere ulaştırıldı.
Afet bölgelerinden kente gelen 724 kişi yurtlarda kalırken, 4 bin 431 kişi AFAD koordinesinde akrabalarının yanında konaklıyor.
Kaynak: AA / Güncel