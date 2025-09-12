Düzce'den AB Ülkelerine 14 Bin 800 Ton İşlenmiş Fındık İhraç Edildi

Düzce'den ocak-ağustos döneminde Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 14 bin 800 işlenmiş iç fındık gönderildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tarımsal faaliyet verileri paylaşıldı.

Açıklamada, üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'nin 8 aydaki dış satımının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu kaydedildi.

Mahsulünün iç ve dış pazarda işlem gördüğü aktarılan açıklamada, kentten geçen yıl 20 bin 142 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, ocakta 2 bin 416, şubatta 3 bin 6, martta 2 bin 952, nisanda 2 bin 697, mayısta 1780, haziranda 610, temmuzda 877 ton ve ağustosta 462 ton olmak üzere toplam 14 bin 800 ton iç fındığın AB ülkelerine satıldığı aktarıldı.

Açıklamada, öte yandan yeni sezon mahsulünün pazara inmeye başladığı belirtildi.